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«Огненная» месть: обиженный водитель сжег чужую машину

В Москве обиженный водитель сжег машину другого автолюбителя. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Известно, что история началась с конфликта: два автомобилиста что-то не поделили в пробке. Один из участников скандала очень оскорбился и решил отомстить оппоненту. Он проследил за своим «врагом», доехав за ним до дома. После этого гневный водитель поджег Audi соперника.

После ЧП злоумышленник был задержан. Ведется расследование по факту происшествия.

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

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