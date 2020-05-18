Один из парков Тулы планируют переименовать

В Туле планируют переименовать Рогожинский парк. Об этом сообщают «Тульские новости».
По данным портала, проект переименования парка уже внесён в местную думу.
– Полное название парка будет звучать как «Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка», – говорится в сообщении СМИ.
По данным журналистов, в марте ветераны ВОВ Тулы обратились с просьбой переименовать зелёную зону. Они предложили назвать её «парк Тульского рабочего полка» или в «Рогожинский парк имени Тульского рабочего полка». Тогда на это предложение ответили отказом, что стало поводом для недовольства местных общественников. Позднее объяснили, что причиной отказа стал конфликт топонимов в названии, которое предложили ветераны.
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