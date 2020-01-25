Названы признаки высокого уровня сахара в крови

Эксперты перечислили основные признаки, которые могут говорить о наличии повышенного уровня сахара в крови. Это может стать причиной проблем со здоровьем.

Во-первых, признаками высокого уровня сахара в крови могут стать регулярная жажда, а также частые визиты в туалет. Дело в том, что организм выводит избыток сахара с мочой, а потеря жидкости должна компенсироваться.

Во-вторых, признаками высокого уровня сахара в крови могут служить чувство усталости и проблемы со зрением. В-третьих, об опасном состоянии организма могут говорить боль в конечностях и ухудшения памяти, сообщает СтерлитамакТайм.