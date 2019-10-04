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Названы 10 самых распространенных иномарок в РФ

Сотрудники аналитической компании АвтоСТАТ перечислили машины иностранного производства, которых больше всего в России. Отмечается, что в общей сложности на 1 июля текущего года на территории России насчитали 27,5 млн легковых иномарок.

Первой в списке стала KIA Rio. На этой машине, согласно статистике, ездят 793,4 тысячи россиян. НА второй строчке расположился Hyundai Solaris. Его обладателями являются 766,2 тысячи российских автомобилистов. Закрывает ТОП-3 Ford Focus. Этих машин насчитали 746,6 тысячи штук. Четвертое и пятое места достались Toyota Corolla (699,5 тыс. ед.) и Renault Logan (687,9 тыс. ед.).

С шестого по восьмое места в рейтинге расположились Chevrolet Niva (625,5 тыс. ед.), Volkswagen Polo (490,1 тыс. ед.) и Toyota Camry (439,7 тыс. ед.). Замыкают рейтинг Daewoo Nexia (421 тыс. ед.) и Toyota RAV4 (407,4 тыс. ед.), сообщают Автоновости дня.

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