Названы 10 самых ноющих городов России

Сотрудники федеральной сети городских сайтов «Gorodor» провели исследование, выяснив, в каких городах жители ноют больше всего. При этом анализировались посты и комментарии в соцсетях от людей, которые живут в населенных пунктах с численностью населения в 100-500 тысяч человек.

В итоге в ТОП-3 вошли Архангельск, Мурманск и Калуга. Места 4-5 заняли Норильск и Магнитогорск соответственно. Далее следуют Брянск, Чита и Вологда.

Предпоследнее и последнее места рейтинга достались Таганрогу и Кургану. Кроме того, исследование позволило выяснить, на что больше всего жалуются жители изучаемых городов. В список вошли дороги, низкие зарплаты, коррумпированность, безответственность и безнаказанность чиновников, сообщает Калуга Поиск.