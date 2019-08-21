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Назван ТОП-7 машин, которые выглядят дороже реальной цены

Автомобильные эксперты назвали семь машин, которые обладают презентабельным и привлекательным внешним видом, хотя их цена может быть намного меньше, чем вы ожидаете.

Первую строчку занимает Porsche Cayenne. Теперь такой автомобиль можно приобрести даже за 6 тысяч долларов. Второе место досталось знаменитому Mercedes W220, который можно найти за 4-5 тысяч долларов. Замыкает ТОП-3 Audi A8 с примерно такой же стоимостью.

За 6-8 тысяч американских денег можно подыскать «британца» Range Rover 2002-2005 годов или же «японца» Infiniti FX (цена 7-8 тысяч долларов). Кроме того, специалисты включили в список Lancia Thesis (4-6 тысяч долларов) и известный многим поклонникам изысканного стиля Rover 75. Его можно найти минимум за 3 000 долларов, сообщают Дни24.

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