На Земле ожидается увеличение зомби-штормов и зомби-ураганов

Эксперты уверяют, что в связи с глобальным потеплением, на Земле возрастет число зомби-штормов и зомби-ураганов. Об этом сообщает Mail.ru.

Такое название дали явлениям, когда уже утихнувшая стихия возвращается через какое-то время с новыми силами. Например, в начале сентября 2020 года в Атлантическом океане начался тропический шторм «Полетт». Сначала это был ураган 1 степени, затем вырос до 2 степени, обрушившись на Бермудские острова, а спустя пять дней стих. Однако через некоторое время шторм вернулся с новой силой и обрушился на территорию, расположенную в 480 километрах от Азорских островов.

Такое происходило и ранее, но достаточно редко. В настоящее время зомби-штормы начали появляться чаще. Как считает профессор Иллинойского университета Дональд Уэбблс это связано с глобальным потеплением.