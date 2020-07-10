На Урале полицейским грозит 26 лет тюрьмы за изнасилование девушки

В Екатеринбурге в Ленинском районном суде прошли прения сторон по уголовному делу в отношении трех сотрудников ППС УМВД города, которых обвиняют в изнасиловании девушки. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что сторона обвинения попросила суд назначить двум стражам порядка наказание в виде 9 лет, а третьему – 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Адвокат потерпевшей сообщил, что правоохранители задержали 22-летнюю уроженку Казахстана, завели в служебный автомобиль и надругались над ней.

Отметим, что все трое полицейских уволены из органов. Кроме того, лишились работы непосредственные начальники обвиняемых. Приговор будет оглашен 15 июля.