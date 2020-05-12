На этой неделе снова могут скорректировать сроки ЕГЭ

Сроки проведения ЕГЭ снова могут скорректировать в связи с распространением коронавируса. Ранее проведение единственного государственного экзамена перенесли на 8 июня.
Однако сегодня в эфире канала «Россия 24» начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что на этой неделе могут быть объявлены новые сроки. Он отметил, что пока не ясно, в какую сторону будут сдвигать период сдачи экзаменов.
Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко также подтвердил, что окончательное решение по проведению ЕГЭ и ОГЭ будет принято на этой неделе.
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