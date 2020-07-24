Мужчина запустил акцию «Жизнь мигрантов важна» и протер обувь мигранту

Мужчина запустил в России акцию наподобие американской под названием Migrants Lives Matter (жизнь мигрантов важна). Он надел на себя майку с такой надписью и отправился в парк, чтобы подтвердить подлинность акции.

В московском парке мужчина подошел к первому попавшемуся мигранту в спецовке и попросил его предоставить обувь для протирки. Таким образом автор акции решил выразить равенство с мигрантами. Приезжий охотно согласился на предложение мужчины, и уже через несколько секунд изобретатель акции натирал кроссовки рабочего, сообщает Readovka.

Момент проведения перформанса был заснят на видео и опубликован в соцсетях. Контент вызвал широкий резонанс среди пользователей.