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Новости мираОбщество

Мужчина запустил акцию «Жизнь мигрантов важна» и протер обувь мигранту

Иван Федоров

Мужчина запустил в России акцию наподобие американской под названием Migrants Lives Matter (жизнь мигрантов важна). Он надел на себя майку с такой надписью и отправился в парк, чтобы подтвердить подлинность акции.

В московском парке мужчина подошел к первому попавшемуся мигранту в спецовке и попросил его предоставить обувь для протирки. Таким образом автор акции решил выразить равенство с мигрантами. Приезжий охотно согласился на предложение мужчины, и уже через несколько секунд изобретатель акции натирал кроссовки рабочего, сообщает Readovka.

Момент проведения перформанса был заснят на видео и опубликован в соцсетях. Контент вызвал широкий резонанс среди пользователей.

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