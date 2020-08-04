Мужчина вышел из тюрьмы и сразу же изнасиловал женщину в Саратове

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего ранее судимого мужчины, который подозревается в изнасиловании и угрозах убийством женщине. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел вечером 5 июня вблизи резервуарного завода в Саратове. Сообщается, что 31-летняя дама возвращалась домой с работы. На нее напал злоумышленник, приставил жертве нож к шее и пригрозил расправой. После этого он изнасиловал ее и скрылся.

Примечательно, что на женщину насильник напал в тот же день, когда вышел из колонии, где сидел за разбой. Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он взят под стражу.