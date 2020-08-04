Вторник, 4 августа, 2020
15.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Мужчина вышел из тюрьмы и сразу же изнасиловал женщину в Саратове

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего ранее судимого мужчины, который подозревается в изнасиловании и угрозах убийством женщине. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел вечером 5 июня вблизи резервуарного завода в Саратове. Сообщается, что 31-летняя дама возвращалась домой с работы. На нее напал злоумышленник, приставил жертве нож к шее и пригрозил расправой. После этого он изнасиловал ее и скрылся.

Примечательно, что на женщину насильник напал в тот же день, когда вышел из колонии, где сидел за разбой. Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он взят под стражу.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Омске педофил напал на 6-летнюю девочку в подъезде
Следующая статьяЕлена Сорокина поручила привести в порядок контейнерные площадки

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина поручила привести в порядок контейнерные площадки

Администрация
В понедельник, 3 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководителями структурных подразделений в ходе которого были рассмотрены основные...
Узнать больше

Подрядчики устранят нарушения при благоустройстве в парке Морской Славы

Администрация
В понедельник, 3 августа, заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел выездное совещание на территории Парка морской славы. В 2019 году в парке...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 3 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 3 августа. В Рязанской области выявлено...
Узнать больше

Рязанские туроператоры предлагают выгодные туры в Абхазию

Новости Рязани
Гостеприимная, живописная Абхазия, «страна души» открылась для отдыха россиян! С 1 августа можно отдохнуть на солнечных чистейших пляжах Гагры, Пицунды, Гудауты и Нового Афона....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+