Мужчина с иглой в желудке найден в Петербурге

Полицейские обнаружили в Петербурге мужчину с иглой в желудке. Гражданин, найденный правоохранителями 2 июня в метро, сперва угодил в отделение, а затем и в медучреждение.
Неадекватного мужчину нашли на одной из станций метро. У него были признаки опьянения. его быстро отвезли в отдел полиции. Там стало ясно: гражданину нужна помощь, так как в его желудке нашли иглу от шприца.
Медики заявили, что у пациента имеется отравление неустановленным веществом. Кроме того, в желудке потерпевшего нашли и иглу. Ведется проверка, пишет РЕН ТВ.
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