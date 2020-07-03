Мужчина с иглой в желудке найден в Петербурге

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Полицейские обнаружили в Петербурге мужчину с иглой в желудке. Гражданин, найденный правоохранителями 2 июня в метро, сперва угодил в отделение, а затем и в медучреждение.

Неадекватного мужчину нашли на одной из станций метро. У него были признаки опьянения. его быстро отвезли в отдел полиции. Там стало ясно: гражданину нужна помощь, так как в его желудке нашли иглу от шприца.

Медики заявили, что у пациента имеется отравление неустановленным веществом. Кроме того, в желудке потерпевшего нашли и иглу. Ведется проверка, пишет РЕН ТВ.