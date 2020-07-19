Мужчина несколько недель истязал 2-летнего пасынка, нанося удары по всему телу

В Московской области задержан мужчина, который систематически издевался над двухлетним ребенком. Об этом пишет РИА Новости.

По данным стражей порядка, 22-летний житель Дмитрова на протяжении нескольких недель избивал пасынка, нанося ему удары по лицу, голове, туловищу, рукам и ногам.

Выяснилось, что злоумышленник руководствовался «неприязненным отношением» к малышу.

Как пишет телеканал РЕН ТВ, малыша нашли у ворот поселка в Дмитровском районе. В данный момент малыш находится в больнице.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».