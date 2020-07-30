Муж зверски убил жену на глазах детей из ревности

Портал «74.RU» узнал подробности жестокого убийства в Челябинской области. Днем 29 июля муж зарезал супругу на глазах детей.

Сообщается, что семья из Башкирии в тот момент направлялась в Сатку. Они собирались поехать в стоматологию, чтобы ребенку вылечить зуб. Ссора возникла на почве ревности. Очевидцы сняли убийство на видео. На записи слышно, как на заднем фоне кричат дети, однако отец игнорирует их.

«Все, бездыханное тело. Двое детей в машине маленьких. Он ходит еще, добивает ее», – заявил автор видео.

При этом он не решился подойти к неадекватному мужчине.

Погибшей было 30 лет, ее супругу 31 год. Мужчина задержан, его допрашивают. Дети, видевшие убийство, совсем маленькие — им 2 и 4 года. Их забрала бабушка.