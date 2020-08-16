Муж едва не убил жену за отказ поздравить с годовщиной свадьбы

Окончено расследование уголовное дела в отношении жителя Карелии, который обвиняется в покушении на убийство, пишет портал «Nation News».

По данным следствия, 32-летний мужчина, который был пьян, пришел в ярость из-за того, что жена не поздравила его с годовщиной. В результате между супругами разгорелся конфликт. Обиженный муж ударил женщину по лицу, толкнул в грудь, в результате чего жертва упала. После этого агрессор начал душить жену и говорить, что убьет.

Все происходило на глазах детей, один из которых отвлек пьяного отца, чтобы хоть как-то помочь маме. Воспользовавшись моментом, женщина ударила супруга в пах и смогла сбежать. Спасенная мать обратилась в полицию и подала на развод.