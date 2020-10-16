Московские археологи нашли в Смоленске самую древнюю центральную улицу

В Смоленске нашли дорогу, которой тысяча лет. Все это время она находилась в центре города, но пряталась под современным покрытием, сообщает ГТРК «Смоленск».
Специалисты утверждают, что по этой дороге не только ходили местные жители, но и ездили иноземные обозы. Вместо современного асфальта раньше укладывали толстые бревна. Со временем от старой дороги почти ничего не осталось, однако археологи смогли узнать в этой простой конструкции старинный памятник.
Археолог предположил, что это может быть Большой Проезжей улицей, одной из основных в Смоленске. По словам Кренке, возможно, это самая главная и длинная дорога, которая пересекала весь город.
Ученые предполагают, что находка может принадлежать XI веку. замруководителя экспедии Иван Ершов рассказал, что помимо самой дороги, археологи обнаружили и принадлежности вооруженного всадника.
Эту находку археологи пытались обнаружить долгое время, а спустя 70 лет дорога сама себя показала.