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Новости мираОбщество

Московские археологи нашли в Смоленске самую древнюю центральную улицу

Елена Лобанова

В Смоленске нашли дорогу, которой тысяча лет. Все это время она находилась в центре города, но пряталась под современным покрытием, сообщает ГТРК «Смоленск». 

Специалисты утверждают, что по этой дороге не только ходили местные жители, но и ездили иноземные обозы. Вместо современного асфальта раньше укладывали толстые бревна. Со временем от старой дороги почти ничего не осталось, однако археологи смогли узнать в этой простой конструкции старинный памятник. 

— Из-за такой конструкции дорожного мощения путников сильно трясло, но она встречалось не только в Смоленске, но и в других древнерусских городах. На эти толстые бревна клали настил из толстых досок, по которым и передвигались люди, — рассказывает руководитель Смоленской экспедиции Института археологии РАН (Москва) Николай Кренке. 

Археолог предположил, что это может быть Большой Проезжей улицей, одной из основных в Смоленске. По словам Кренке, возможно, это самая главная и длинная дорога, которая пересекала весь город. 

— Предположительно, улица начиналась у Пятницкого ручья и вела к Рачевке. Ширина дороги составляет четыре метра. По обеим сторонам – заборы усадеб смолян, — комментирует специалист. 

Ученые предполагают, что находка может принадлежать XI веку. замруководителя экспедии Иван Ершов рассказал, что помимо самой дороги, археологи обнаружили и принадлежности вооруженного всадника. 

— Можно гипотетически предположить, что здесь у выезда из города начала XI  века стояла стража у ворот. По этой дороге смоляне ездили в течение полувека, а когда недалеко была построена церковь, Большая Проезжая изменила свой маршрут, — отметил Ершов. 

Эту находку археологи пытались обнаружить долгое время, а спустя 70 лет дорога сама себя показала.

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