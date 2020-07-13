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Новости мираПроисшествия

Молодые люди зверски изнасиловали и убили многодетную мать в Псебае

Иван Федоров
Фото: Readovka

Обвинительный приговор утвержден для двух молодых людей, которые изнасиловали и расправились с 40-летней матерью пятерых детей в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края. Все случилось в одну из ночей после дня рождения убитой.

«Ей палку засунули во влагалище, все вытащили и вспороли живот. Рот у нее был порванный. На лице ножевые порезы. Отрезан кусочек уха. Вся голова, весь череп был изломан», – рассказывает о последствиях преступления жительница Псебая.

Жуткое надругателсьтво, а затем убийство были совершены ночью с 13 на 14 мая 2018 года, пишет Readovka. Тогда 21-летний и 17-летний парни напали на мать пятерых детей, которая возвращалась домой после посиделок с подругой. Молодые люди ударили жертву камнем по голове 18 раз. Затем они стали насиловать женщину, потом задушили.

За ужасную расправу убийцам назначены суровые наказания: 21-летний преступник отправится в колонию на 19 лет, а его сообщник 17 лет проведет в тюрьме 10 лет.

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