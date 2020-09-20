Молодой полицейский сбил на смерть ребенка в Краснодаре

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего полицейского ППС УМВД в Краснодаре. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибла школьница, пишет «КП».

По словам очевидцев, на улице Красной школьницы переходили дорогу по зебре. Одну из них сбил водитель на Kia Rio. Удар был такой силы, что подростка отбросило на несколько метров. Пока подбежавшие люди пытались помочь девочке, виновник ДТП дал по газам и скрылся на горизонте.

Утверждается, что водитель поспешил в мастерскую, чтобы, вероятно, скрыть следы ДТП. Там он начал кричать, что является сотрудником правоохранительных органов, махал корочкой и уверял – ему ничего не будет за эту аварию.

По версии следствия, водитель, приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость и не уступил дорогу школьнице. В результате водитель наехал на подростка.

Сейчас с сотрудником полиции беседует следователь. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.