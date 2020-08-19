Многодетный отец-одиночка шесть лет истязал дочерей и сына в Москве

Телеканалу РЕН ТВ стали известны подробности о семье из Москвы, где отец шесть лет истязал дочерей и сына.

Известно, что 34-летнего мужчину задержали в конце апреля по подозрению в сексуальном насилии, а также в систематическом избиении двух дочерей и сына. В августе отец-изверг стал фигурантом еще одного дела – об истязании.

По предварительной информации, речь идет о многодетном отце, который в одиночестве воспитывает 14-летнюю и 7-летнюю дочерей, а также 9-летнего сына. Матери детей не стало в 2019 году. Глава семьи на похоронах заявил, что она сама задохнулась в подушке.

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Следователи выяснили, что как минимум с октября 2014 по апрель 2020 года он, злоупотребляя алкоголем, постоянно избивал детей и издевался над ними. Злоумышленник наносил детям побои три-четыре раза в неделю на протяжении шести лет.

Дальнейшая судьба детей неизвестна. По рассказу соседки, они сначала оказались в реабилитационном центре, а затем в детском доме. Она также сообщила, что их дядя хотел оформить опекунство над ними, но получил отказ.