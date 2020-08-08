Многодетная мать избавилась от новорожденной дочери бесчеловечным способом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении многодетной матери в поселке Светлая Поляна Новосибирской области. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Сообщается, что 30-летняя женщина родила четвертого ребенка и решила избавиться от младенца. Возвращаясь из роддома, она бросила девочку на лавочке автобусной остановки и ушла. Малышку обнаружили местные жители и обратились в полицию.

Как выяснилось, мать уже написала отказ от девочки. За поступок женщине грозит лишение свободы сроком до одного года.