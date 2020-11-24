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Новости мираПроисшествия

Младенец умер от обезвоживания по вине родителей на Сахалине

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело по факту смерти от обезвоживания 6-месячного младенца в Сахалинской области. Родителям погибшего предъявили обвинение, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Долинске обнаружили тело мальчика. В ходе расследования стало известно, что материально-бытовые условия семьи непригодны для проживания в них детей, а еда и одежда отсутствуют.

По версии следствия, накануне смерти малыш был под присмотром 33-летнего сожителя женщины. Мужчина злоупотреблял алкоголем и не оказывал заботы и внимания ребенку.

Мать малышей также страдает алкоголизмом и не уделяет детям должного внимания. Из семьи изъяли и поместили в лечебное учреждение брата-близнеца погибшего ребенка и двухлетнюю девочку с признаками дистрофии средней степени тяжести.

Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц Долинского городского округа. Родителей погибшего заключили под стражу.

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