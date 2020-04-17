Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

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Жители России, потерявшие работу после 1 марта и вставшие на учёт в службе занятости, в апреле – июне будут получать максимальное пособие по безработице. Постановление, подписанное премьером Мишустиным, размещено на сайте правительства РФ. 

Максимальный размер пособия на данный момент составляет 12 тысяч 130 рублей. Кроме того, безработные, имеющие детей, смогут получить по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. 

Обеспечить эти меры социальной поддержки поручил президент страны Владимир Путин. 

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