На главную Новости мира Минфин выступил против повышения порога продажи спиртного
Новости мираОбщество

Минфин выступил против повышения порога продажи спиртного

Алкоголь

Министерство финансов России не поддержало законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом газете «Известия» рассказали в пресс-службе ведомства.

«По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объёме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости», – отметили в Минфине.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%.

Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи.

Против выступило Минэкономразвития. Министерство провело оценку регулирующего воздействия законопроекта и по её итогам дало негативное заключение.

По мнению председателя правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексея Шабашова, в настоящее время запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, не соблюдается, поэтому нет смысла менять существующий уровень.

Позицию Минфина поддержал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Он отметил, что обязанности, ответственность и право выбора неразделимы.

Подробнее — в материале «Известий»: Возраст принятия: Минфин против повышения порога продажи спиртного

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Николай Любимов: Российский триколор олицетворяет преемственность поколений

Зимбабве: когда каждый житель – миллионер. 155 финансовых историй

В Рязани отремонтировали 22 дороги к школам и детсадам

С добрым утром! Обзор новостей за 21 августа

Рязанские бабушки победили в онлайн-конкурсе красоты

Впервые в «Фотодоме» выступили артисты Рязанского музыкального театра

В Рязани откроют очередной ресторан KFC

Мост через Оку в Рязани перекрыла полиция

Елена Сорокина: За 5 лет полностью убрать вторую смену в школах не получится

В Рязани разыскиваются родственники погибшего солдата из Рыбновского района

Рязанец украл у спящего в подъезде мужчины 700 тысяч рублей

В Тверской ОКБ выполнили сложные операции под руководством рязанского хирурга

В центре Рязани произошло ДТП

В Рязани пройдёт фестиваль «Назад в 90-е»

В Рязани перекрыли Солотчинский мост

В четверг рязанцев ждёт отключение холодной воды

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Жесткое ДТП в Ярославле: в больнице два человека

В Приамурье служебная собака оставила осужденного без наркотиков

В Чувашии погиб рабочий, выпав за борт в реку