Медвежонок захватил обеденный стол магаданских рыбаков

Медвежонок захватил обеденный стол рыбаков в Магаданской области. Маленький хищник забрался на стол и стал кушать.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места событий. При просмотре можно заметить, что медвежонок нагло и неторопливо кушает еду рыбаков, пока те удивляются невозмутимости косолапого и снимают его на камеру.

Кажется, что медвежонок забыл о чувстве самосохранения и лишь хотел есть. Рыбаки же также позабыли про страх и про то, что неподалеку могла находиться медведица – мать маленького косолапого, которая наверняка бы вступилась за него и могла напасть на людей.