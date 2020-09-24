Мать убитых рыбинским маньяком сестренок продолжает жить в больнице

После убийства двух дочерей возлюбленным жительница Рыбинска не может вернуться домой, пишет «Pro Город».

Ранее сообщалось, что 40-летний Виталий Молчанов приревновал возлюбленную, которая задержалась на работе, в результате чего жестоко убил двух маленьких девочек. Также он обвиняется в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«Квартира Молчанова опечатана. Да и страшно возвращаться туда. К счастью, никакого ступора у нее нет. Не рыдает, не плачет. К ней приходит психолог, помогают и медикаментозно», – рассказали коллеги.

Сообщается, что несколько месяцев назад женщина с девочками приехала к Молчанову в Рыбинск из Омска, устроилась медсестрой в местную больницу. После преступления она поселилась в больнице, где работала.