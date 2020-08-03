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Новости мираПроисшествия

Мать рэпера Энди Картрайта уверена, что ее сына убили

Никита Брыкин

Адвокат Антон Кобит, представляющий мать рэпера Энди Картрайта, зал о том, что думает его доверительница о произошедшем, пишет «Пятый канал».

Напомним, что 30 июля в квартире в Петербурге было найдено расчлененное тело Картрайта. Жена рэпера заявила, что ее муж скончался от сердечного приступа после передозировки наркотиков. Она же, желая оставить о нем светлую память, решила расчленить его тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Мать Картрайта убеждена, что ее сын был убит и тому есть очевидные подтверждения.

«Если она хотела, чтобы он без вести пропал, для чего она тогда отрезала кончики пальцев? Это было для того, чтобы скрыть следы преступления, чтобы в последующем он не был опознан», – считает она.

Адвокат также указал на еще один момент, что во время проведения расследования не было найдено свидетельств, о том, что Картрайт употреблял наркотики. В ближайшее время в Петербург из Украины приедет мать погибшего Картрайта.

«Состояние матери подавленное. Она понесла большую утрату и, учитывая, при каких обстоятельствах. Можно говорить о нервном потрясении»,  – рассказал юрист.

При этом мама потерпевшего не имеет никаких имущественных требований. Она хочет, чтобы истина по делу была установлена, а виновные понесли наказание.

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