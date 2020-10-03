Мать порезала маленьких детей и покончила с собой

В Волгоградской области 35-летняя жительница покончила с собой и порезала маленьких детей, пишет «КП».

Инцидент произошел в пятиэтажке в Волжском примерно в пять утра. Женщина сама покончила с собой, а перед этим изрезала детей. Супруг в эти дни как раз уехал в командировку в другой район Волгоградской области.

Сообщается, что раненый 8-летний мальчик, уже истекая кровью, смог дозвониться бабушке, которая живет неподалеку, в соседнем доме. Именно бабушка, примчавшись к внукам и застав эту ужасную картину, и вызвала «скорую» помощь и полицию. Детей увезли в больницу. Состояние мальчика тяжелое, и ему, и сестре сделали операцию. Сейчас врачи продолжают бороться за их жизнь.

Среди всевозможных версий случившегося рассматривают внезапное расстройство психики, ревность и религиозную подоплеку, например, расправу над детьми мать могла учинить, впутавшись в секту.

Сейчас следователи выясняют мотивы и обстоятельства преступления. Известно, что это зверство она спланировала заранее.