Мать избивала двухлетнюю дочь и довела ее до чудовищного истощения

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту истязания 2-летнего ребенка. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Опубликовано фото потерпевшей.
Инцидент произошел 8 мая в поселке Дачный. Сообщается, что 27-летняя мать разбила маленькой дочери голову. В результате многочисленных ударов малышка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Ребенок был госпитализирован лишь 11 мая. Отмечается, что девочка растет в многодетной семье. В настоящее время дети изъяты из семьи и помещены в детские социальные учреждения. Полицейские передали материалы в СК.
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