Мария Лиман показала поклонникам свою гордость

Ростовская модель и звезда Playbоу Мария Лиман снова заставила своих поклонников трепетать от восторга, а хейтеров возмущаться. Девушка выложила в Инстаграм откровенное фото и задала пользователям Сети вопрос о том, что они думают, глядя на ее попу.

На кадре Лиман позировала стоя задом к камере. Ее грудь прикрывал короткий топ, а попу едва заметные экстремальные стринги.

Фанаты Марии были настолько обрадованы откровенным фото, что сразу начали оставлять вдохновленные комментарии под постом. Многие отметили, что их мозг при виде красотки отключается.