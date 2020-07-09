Мария Лиман показала поклонникам свою гордость

Ростовская модель и звезда Playbоу Мария Лиман снова заставила своих поклонников трепетать от восторга, а хейтеров возмущаться. Девушка выложила в Инстаграм откровенное фото и задала пользователям Сети вопрос о том, что они думают, глядя на ее попу.
На кадре Лиман позировала стоя задом к камере. Ее грудь прикрывал короткий топ, а попу едва заметные экстремальные стринги.
Фанаты Марии были настолько обрадованы откровенным фото, что сразу начали оставлять вдохновленные комментарии под постом. Многие отметили, что их мозг при виде красотки отключается.
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