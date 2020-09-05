Лидер банды намочил штаны во время задержания в Краснодаре

Сотрудники правоохранительных органов при участии спасателей провели спецоперацию по захвату лидера «афинской» преступной группировки в Краснодаре. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

Чтобы проникнуть в квартиру, где скрывался Ашот Егоян, пришлось спиливать дверь болгаркой. Он пытался скрыться через окно, однако застрял на карнизе между пятым и шестым этажами.

Ашот достал из кармана телефон и стал бить его о стену. Вероятно, в смартфоне хранились переписки и другая информация, которая бы помогла в расследовании.

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Позже он объяснил правоохранителю, что бросился на карниз, так как испугался «огня на поражение». Еще несколько минут Ашот спорил со всеми и не давал спасти себя. Внизу преступника страховали спасатели, на случай, если он вдруг сорвется с карниза.

В итоге беглец был задержан. От страха или других эмоций, которые у Ашота явно били через край, он не удержался и обмочился. Егоян проходит фигурантом сразу по нескольким уголовным делам.