Леопардовый купальник Светланы Лободы взбудоражил фанатов

Певица Светлана Лобода предстала перед фанатами в откровенном леопардовом купальнике. Горячий снимок появился в Instagram-аккаунте звезды.



Фотография порадовал подписчиков Лободы. Фанаты певицы разделились на несколько лагерей. Одни восхищались образом звезды и называли Лободу кошечкой. Другие писали комплименты купальнику певицы и спрашивали, где найти такой же. Остальные интересовались, когда же певица покажет свой новый клип.

Фотографию Светланы оценили и её коллеги по цеху — Николая Басков и Яна Рудковская.