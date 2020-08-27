Курс евро до конца года может пробить 100 рублей

В перспективе на сентябрь стоит ожидать дальнейшего снижения позиций рубля относительно ведущих валют: к доллару он будет торговаться в диапазоне 76–78, к евро — в районе 90–91, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Рубль легко может преодолеть исторические антирекорды — 83 к доллару и 100 к евро, считают аналитики. Нельзя исключать, что валюты пробьют эту планку уже до конца года, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. С ним согласился эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. Причем оба эксперта уверены, что рубль скорее стремительно подойдет к антирекорду, чем плавно подберется к историческим значениям.

Технически после пробивания уровня 90 рублей европейскую валюту уже ничего не будет сдерживать от свободного роста по отношению к российской, добавил Алексей Кричевский. Примерно та же самая история и с долларом. Впрочем, точно так же российская валюта может и резко откатиться: в случае позитивных новостей из Германии и Белоруссии, добавил Алексей Кричевский.

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На открытии торгов Московской биржи 26 августа курс доллара с расчетами в день сделки составил 75,4 рубля. Евро — 89,4. Рубль завершил день «в нулях» — практически на тех же уровнях — 75,6 и 89,3.

За последнюю декаду августа стоимость российской валюты стабильно снижалась. 20-го числа торги долларом закрылись на отметке 73,8, а евро — 87,5. С этого момента рубль потерял несколько процентов: 3% в паре с американской валютой, 2% — с европейской.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Валютный холод: что делать россиянам на фоне резкого ослабления рубля

