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Костромской учитель обвиняется в романе с ученицей

В Нейском районе 58-летний учитель сельской школы обвиняется в связи с 14-летней ученицей. Она подала заявление в полицию, в котором речь идет об изнасиловании.

Местные жители уверяют, что у пары довольно долго длился роман. По непроверенной информации, мужчина и несовершеннолетняя девушка жили вместе. Согласно их версии, учитель будто бы решил прекратить отношения, а школьница в отместку написала заявление в полицию, пишет Kostroma.Today.

Сотрудникам полиции предстоит разобраться в ситуации. Директор местной школы Александр Кожанов рассказал, что всех эта информация стали настоящим шоком.

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