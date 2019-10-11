Костромской учитель обвиняется в романе с ученицей

В Нейском районе 58-летний учитель сельской школы обвиняется в связи с 14-летней ученицей. Она подала заявление в полицию, в котором речь идет об изнасиловании.

Местные жители уверяют, что у пары довольно долго длился роман. По непроверенной информации, мужчина и несовершеннолетняя девушка жили вместе. Согласно их версии, учитель будто бы решил прекратить отношения, а школьница в отместку написала заявление в полицию, пишет Kostroma.Today.

Сотрудникам полиции предстоит разобраться в ситуации. Директор местной школы Александр Кожанов рассказал, что всех эта информация стали настоящим шоком.