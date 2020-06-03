Как спасти помидоры в дождливую погоду

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Если и есть люди, которым нравится дождь, то это точно не садоводы и огородники. Когда за окном непогода, обладатели садовых участков в первую очередь переживают за рассаду: как спасти урожай, уберечь всходы от различных заболеваний и чем лечить, если эта неприятность уже случилась. Предлагаем вам советы опытных садоводов и огородников. Сегодня поговорим о помидорах.

Чем опасны дожди для томатов

Помидоры хоть и считаются влаголюбивыми культурами, но не в таком количестве, как предлагает нам сегодняшняя погода. От частых поливов могут растрескаться плоды и развиться различные болезни. Ещё один минус – дожди прибивают почву, уплотняют ее, и растениям становится трудно получить питательные вещества. Корни томатов в таких условиях задыхаются и погибают. А вот для возбудителей таких опасных заболеваний, как фитофтороз, антракноз, септориоз, мучнистая роса, гниль, грибковые инфекции, дождливая погода очень благоприятна.

Рады дождям и сорняки. В ненастную погоду на прополку выходить не хочется. Но дожидаясь солнышка, вы рискуете потерять свой урожай. Ведь сорная трава в дождь разрастается очень активно и быстро забивает грядки.

Частые дожди могут стать причиной не только позднего созревания плодов, но и ухудшения их качества. Помидоры могут вырасти с трещинами и уплотнениями, их вкус может стать водянистым и менее насыщенным. А зелёные помидоры от дождей могут и вовсе загнить.

Как спасти урожай в дождливую погоду

Чтобы обезопасить помидоры, необходимо тщательно рыхлить грядки и мёжи. Это поможет избежать застоя воды и уплотнения почвы, а корни насытит кислородом. В дождь рыхлить вряд ли кто-то пойдёт, но стоит позаботиться об этом заранее: сделайте канавки вдоль грядок, по которым лишняя вода будет уходить.

Обеспечьте томатам хорошую циркуляцию воздуха. Для этого можно проредить листья и удалить лишние пасынки. Ветви саженцев необходимо подвязывать как можно выше, чтобы плоды не загнивали, а ветки не пускали корни.

После дождя отряхните каждый кустик от воды, чтобы помидоры быстрее просохли.

Не увлекайтесь подкормками – в дождливую погоду они скорее навредят, чем помогут.

На будущее – выделяйте для грядок с помидоорами возвышенные, открытые участки с рыхлой почвой, ведь затяжные дожди в нашей полосе, к сожалению, не редкость.

Чем лечить помидоры

Даже если заболевания всходов и плодов избежать не удалось, не отчаивайтесь. Выход есть! Только не стоит бежать опрыскивать пострадавшие саженцы в дождь – влага всё равно сведёт все ваши усилия на нет. Следите за прогнозом погоды, чтобы выбрать удачный момент для опрыскивания.

Самое распространённое заболевание в условиях повышенной влажности – фитофтора. Избавиться от неё можно на раннем этапе. Секрет от садоводов со стажем: смотрите на картофель – если листья потемнели, значит, скоро те же симптомы могут появиться на томатах. Самое время для профилактики! Вот несколько проверенных рецептов.

На одно ведро воды взять полтора стакана измельченных зубчиков чеснока, настоять сутки, процедить, добавить 2г марганцовки и перемешать. Опрыскивание проводить каждые две недели.

На одно ведро воды взять 1л молока и 10 капель. Размешать и вылить под каждый куст по 1л раствора.

Очень эффективны обработки золой. На 10 литров воды берут полведра золы, настаивают 3 дня, процеживают, доливают воду до 30л, добавляют 50г жидкого мыла. Такую обработку рекомендуется проводить трижды – через неделю после высадки рассады в грунт, во время первого цветения и сразу после появления завязей.

Для лечения лучше воспользоваться готовыми препаратами. Они более эффективны. Есть даже такие, которые не смываются дождём!

«Танос» помогает избавиться от симптомов фитофторы, альтернариоза, ложной мучнистой росы, а также серой и белой гнилей.

«Антракол» поможет при грибковых заболеваниях.

«Профит Голд» спасает от фитофторы и других грибных болезней.

Перед применением обязательно изучите инструкцию!

Здоровья вам и вашему урожаю!