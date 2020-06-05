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«Изнасиловали и убили»: банда подростков терроризирует деревню в Сибири

Никита Брыкин
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Жители красноярской деревни Нижняя Коя уже несколько лет боятся ходить по улицам из-за банды местных подростков, которая нападает на прохожих. Об этом пишет телеканал НТВ.

Сообщается, что недавно была убита 12-летняя девочка. Местные жители считают, что к этому причастна компания ребят, которая не давала ей прохода. Утверждается, что они издевались, били и изнасиловали жертву. При этом якобы никто не понес наказания, потому что многие из них состоят на учете у психиатров.

Тело школьницы нашли в колодце на окраине поселка. По подозрению в убийстве задержали местного жителя, у которого серьезные психические отклонения. Однако сельчане уверены, что это так называемый крайний, на которого переложили всю вину.

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