Избитое тело женщины нашли в БДСМ-квартире в Москве

В квартире одного из домов на северо-западе Москвы найдено тело местной жительницы с побоями. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По предварительным данным, до кончины 51-летняя женщина практиковала со своим возлюбленным БДСМ-утехи. В частности, в жилище обнаружены секс-игрушки. На гаджете женщины записаны видео с ее истязаниями.

Сейчас устанавливается, связана ли смерть женщины с ее садомазохистскими интересами.