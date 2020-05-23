Избитая до смерти мать пятерых детей в Петербурге болела пневмонией

Стали известны подробности смерти матери пятерых детей в Санкт-Петербурге. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что 15 мая сожитель погибшей жестоко избил свою гражданскую жену. Она попала в больницу, где скончалась. У женщины осталось пятеро несовершеннолетних детей. Соседка заявила, что крики многодетной матери были слышны до самого утра.
Отмечается, что сначала причиной смерти женщины назвали двустороннюю пневмонию. Однако позже выяснилось, что смерть наступила в результате ушиба головного мозга. Возбуждено уголовное дело.
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