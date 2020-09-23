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Из дагестанской тюрьмы сбежали 6 заключенных

Иван Федоров

Во вторник, 22 сентября, из исправительной колонии строго режима №2 сбежали шесть заключенных, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. 

Примерно в 23:40 сотрудники колонии начали проводить обход территории, когда обнаружили подкоп на контрольно-следовой полосе. В то же время было проверено наличие всех подчиненных. Тогда то и стало понятно, что из колонии сбежали шесть заключенных. 

По информации Baza, заключенные готовились к побегу целый год. Для этого они вырыли большой туннель. Все шесть осуждены на 10 — 14 лет. Четверо за наркотики или контрабанду, а вот два преступника особо опасны. Нажмудин Ахмеднабиев и Рашид Аминов были обвинены в убийстве. 

В настоящее время в республике пытаются найти беглецов по горячим следам. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег.

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