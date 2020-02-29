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Хирург зарезал пациентку с аппендицитом в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанет 39-летний хирург Городской клинической больницы № 34, по вине которого могла умереть пациентка. Об этом пишет портал «Om1.ru» со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел 19 ноября 2018 года. Сообщается, что девушка попала в больницу с острым аппендицитом. Во время проведения диагностической лапароскопии врач повредил пациентке хирургическим инструментом брюшную аорту. В результате она потеряла много крови и скончалась.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска. Медику грозит до трех лет лишения свободы.

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