Хирург зарезал пациентку с аппендицитом в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанет 39-летний хирург Городской клинической больницы № 34, по вине которого могла умереть пациентка. Об этом пишет портал «Om1.ru» со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел 19 ноября 2018 года. Сообщается, что девушка попала в больницу с острым аппендицитом. Во время проведения диагностической лапароскопии врач повредил пациентке хирургическим инструментом брюшную аорту. В результате она потеряла много крови и скончалась.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска. Медику грозит до трех лет лишения свободы.