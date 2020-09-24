Группа ассистентов, заказ еды и новые банкоматы: «Сбербанк» рассказал о ключевых изменениях в компании

В четверг, 24 сентября, прошла онлайн-конференция по итогам «СберКонф». На встрече присутствовали первый зампредседателя правления «Сбербанка» Лев Хасис, зампредседателя правления Александр Ведяхин и исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.
На встрече обсудили ребрендинг «Сбербанка» и планы на будущее. Как известно, сбербанк не просто изменяет название, но и вносит новые технологии. Так, совсем скоро появится семейство виртуальных ассистентов «Салют», изменятся офисы банка и банкоматы, появятся новые возможности.
На встрече Лев Хасис рассказал, что в «Салюте» заложено множество качеств. Пользователь может из трех предложенных ассистентов выбрать подходящий: энергичный и молодой помощник, строгий и серьезный или же любопытный и развлекающий. Любой пользователь «Сбера» может попросить новых ассистентов включить фильм, музыку, поговорить с человеком.
Также с помощью помощников можно заказать еду. Сбербанк заботится об экосистеме, поэтому есть возможность доставки продуктов с помощью курьера на самокате.
Компания также выпустит и «Сбербокс» — приставку для телевизора. Все, что нужно — подключить приставку к телевизору. Тогда ассистенты «Салют» будут выполнять все команды человека. В «Сбербоксе» есть 185 телеканалов, различные игры и сказки.
На эти и многие другие проекты компания потратит около $30 000 000, а это примерно 2,5 млрд рублей.
В компании заявили, что с помощью биометрии появится возможность получать различные услуги без кипы документов. Теперь не надо собирать множество документов, идти в отделение сбербанка и подключать какую-либо услугу. Однако многие люди обеспокоились новой технологией распознавания лиц. Но руководство отметило, что все это совершенно безопасно.
Кроме того, «Сбер» планирует поставить новые банкоматы, где с помощью голосового помощника можно снимать определенную сумму денег. Но есть и ограничения. Если сумма превышает порог, то от пользователя потребуется ввести пароль.
Обновить банкоматы по всей стране планируют в течение пяти — семи лет. А в ближайшие два — три года произойдут изменения в офисах «Сбера».
Новый «Сбер» появится на Android с 28 сентября, а раскатку на айфон уже начали делать.
В августе «Сбербанк» открыл и первый маркетплейс по ОСАГО. По информации руководителей, компания продает 300 — 500 полисов в день. А в концу года планируют выйти на уровень 3 000 — 5 000 страховок в сутки.
На встрече была затронута и тема мошенников. Так, в компании отметили, что не используют зарубежные системы хранения. Все данные находятся в российских центрах обработки «Сбербанка».