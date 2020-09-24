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Группа ассистентов, заказ еды и новые банкоматы: «Сбербанк» рассказал о ключевых изменениях в компании

Иван Федоров

В четверг, 24 сентября, прошла онлайн-конференция по итогам «СберКонф». На встрече присутствовали первый зампредседателя правления «Сбербанка» Лев Хасис, зампредседателя правления Александр Ведяхин и исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.  

На встрече обсудили ребрендинг «Сбербанка» и планы на будущее. Как известно, сбербанк не просто изменяет название, но и вносит новые технологии. Так, совсем скоро появится семейство виртуальных ассистентов «Салют», изменятся офисы банка и банкоматы, появятся новые возможности. 

На встрече Лев Хасис рассказал, что в «Салюте» заложено множество качеств. Пользователь может из трех предложенных ассистентов выбрать подходящий: энергичный и молодой помощник, строгий и серьезный или же любопытный и развлекающий. Любой пользователь «Сбера» может попросить новых ассистентов включить фильм, музыку, поговорить с человеком. 

Также с помощью помощников можно заказать еду. Сбербанк заботится об экосистеме, поэтому есть возможность доставки продуктов с помощью курьера на самокате. 

Компания также выпустит и «Сбербокс» — приставку для телевизора. Все, что нужно — подключить приставку к телевизору. Тогда ассистенты «Салют» будут выполнять все команды человека. В «Сбербоксе» есть 185 телеканалов, различные игры и сказки. 

На эти и многие другие проекты компания потратит около $30 000 000, а это примерно 2,5 млрд рублей. 

— В основном, нам надо изменить технические составляющие. Это не так затратно и на это нужно минимальное количество денег. Главная проблема — различные вывески и дизайны. Нам нужно поменять множество вывесок в крупных городах РФ, изменить главные офисы «Сбера». На это и уйдет основной наш бюджет, — сказать Лев Хасис. 

В компании заявили, что с помощью биометрии появится возможность получать различные услуги без кипы документов. Теперь не надо собирать множество документов, идти в отделение сбербанка и подключать какую-либо услугу. Однако многие люди обеспокоились новой технологией распознавания лиц. Но руководство отметило, что все это совершенно безопасно.  

Кроме того, «Сбер» планирует поставить новые банкоматы, где с помощью голосового помощника можно снимать определенную сумму денег. Но есть и ограничения. Если сумма превышает порог, то от пользователя потребуется ввести пароль. 

— Я думаю, что этот проект — замечательное решение для мира. Мне кажется, что в скором времени биометрия прочно войдет в нашу жизнь. И в ближайшем будущем голосовые операции внедрят в различные отрасли, — заметил Лев Хасис. 

Обновить банкоматы по всей стране планируют в течение пяти — семи лет. А в ближайшие два — три года произойдут изменения в офисах «Сбера». 

— Мы не так часто менялись. А за последние 12 лет изменения были всего два раза. А новый масштабный ребрендинг передает дух нашей компании, — говорит Александр Ведяхин. 

Новый «Сбер» появится на Android с 28 сентября, а раскатку на айфон уже начали делать. 

В августе «Сбербанк» открыл и первый маркетплейс по ОСАГО. По информации руководителей, компания продает 300 — 500 полисов в день. А в концу года планируют выйти на уровень 3 000 — 5 000 страховок в сутки. 

— Наша линейка определяет не тем. что мы хотим, а тем, что хотят клиенты.  Если какой-то продукт востребован, то мы продолжаем его использовать и развивать. А если он никому не интересен, то мы убираем его с полок. На данный момент невозможно сказать, что уйдут, а что останется. Все зависит от потребителей, — заявил Ведяхин. 

На встрече была затронута и тема мошенников. Так, в компании отметили, что не используют зарубежные системы хранения. Все данные находятся в российских центрах обработки «Сбербанка». 

— У нас свои data-центры, поэтому вся информация находится под нашим физическим контролем. Что насчет телефонных мошенников: этим должны заниматься правоохранительные органы. Да, мы отслеживаем информацию о мошенниках, однако только с посыла клиента. То есть если нам звонит наш потребитель и просит перевести все деньги на незнакомый счет, то мы пытаемся его отговорить от этого шага, — рассказал зампредседателя правления

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