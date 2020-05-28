Совершенно голая девушка устроила фотосессию в Краснодаре. Мероприятие проходило рядом со стадионом местного футбольного клуба.
Очевидец заснял фотосет на видео и показал, что его участница позирует перед камерой абсолютно голой. Она не стесняется, что к ней в этот момент подходят местные жители, пишет РЕН ТВ.
На произошедшее уже обратили внимание правоохранители. Они ищут девушку. Уточняется, что красотке может грозит наказание за мелкое хулиганство, а также штраф до 30 тысяч за нарушение правил режима повышенной готовности.
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