Главврач Коммунарки: Сидим дома — это самое надежное средство

Денис Проценко, главный врач Коммунарки, московской больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, посоветовал на майских праздниках сидеть дома. По его словам, это самое надёжное средство избежать болезни.
Видеообращение Проценко опубликовал оперативный штаб Москвы.
На канале штаба много других видео, в том числе из реанимаций столичных больниц. Сообщается, что там много пациентов в тяжёлом состоянии, много молодых людей.
Медики отмечают, что COVID-19 может вызывать нарушения свёртываемости крови, что в свою очередь становится причиной тромбов. И это касается даже молодых людей, без серьёзных хронических заболеваний.
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