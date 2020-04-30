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Главврач Коммунарки: Сидим дома — это самое надежное средство

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Денис Проценко, главный врач Коммунарки, московской больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, посоветовал на майских праздниках сидеть дома. По его словам, это самое надёжное средство избежать болезни.

Видеообращение Проценко опубликовал оперативный штаб Москвы. 

На канале штаба много других видео, в том числе из реанимаций столичных больниц.  Сообщается, что там много пациентов в тяжёлом состоянии, много молодых людей. 

Медики отмечают, что COVID-19 может вызывать нарушения свёртываемости крови, что в свою очередь становится причиной тромбов. И это касается даже молодых людей, без серьёзных хронических заболеваний. 

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