ГИБДД рассказала о минусе пропускной системы

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Сотрудники МВД сообщили, что с 15 апреля при въезде в Москву будет проводиться проверка наличия цифровых пропусков у водителей и пассажиров транспорта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, проверки будут проводиться и на территории города. У данного процесса имеются минусы. Речь идет о возникновении пробок и заторов на дорогах. ГИБДД отмечает, что проблемы могут появиться как на въездах в столицу, так и внутри города.