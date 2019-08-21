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Газель разорвало на куски в массовом ДТП на территории Татарстана

По крайне мере, четыре транспортных средства столкнулись неподалеку от Заинска в республике Татарстан. Подробные данные о происшествии пока что отсутствуют, но ясно, что серьезно искорежены КамАЗ, Газель, Volvo и Opel.

Больше всего досталось Газели. Машину буквально разорвало от удара. Две легковушки улетели после ДТП в кювет. О состоянии водителей транспортных средств данных нет. Очевидцы утверждают, что шофер Газели остался в живых.

Согласно информации свидетелей, одна из машин везла выпечку и хлеб. После аварии продукты оказались разбросанными по автодороге, сообщает KazanFirst.

Фото и видео: очевидцы, KazanFirst

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