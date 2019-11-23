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Exeed придет в Россию в 2020 году

Китайский автопроизводитель Chery собирается привезти в Россию машины, выпущенные под своим суббрендом Exeed.

Модели новой марки должны начать продавать в РФ в третьем квартале следующего года. Дебютантом станет среднеразмерный кроссовер Exeed TXL, то есть удлиненная версия паркетника TX. На данный момент ведется сертификация этой модели. Отметим, что в КНР Exeed TXL комплектуется бензиновым турбированным двигателем объемом в 1.6 литра. Установка выдает 197 «лошадей». В паре с данным мотором работает 7-скоростная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. При этом для покупателей предлагается как полноприводная, так переднеприводная версии, сообщает Авторевю.

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Отметим, что марку Exeed создали год назад. Она должна реализовывать дорогие и элитные модели.

Фото: Авторевю

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