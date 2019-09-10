На главную Новости мира Есть или не есть лён? Правда и вымысел о пользе льна
Новости мираОбщество

Есть или не есть лён? Правда и вымысел о пользе льна

В последнее время на прилавках магазина всё чаще натыкаешься на льняные семечки, да и каждый уважающий себя блогер, активно пропагандирует их поедание. Мы решили разобраться: есть ли хоть какая-то польза от этого продукта для нашего здоровья.

Разобраться нам поможет наш постоянный эксперт – диетолог Маргарита Сесина.

– Что полезного даёт нам лён?

– Лён – это витамин «Е», то что защищает наш организм от повреждений окружающей среды. Также в нём содержатся вещества, которые эффективны для профилактики опухолей молочной железы.

– Семена льна для похудения правда помогают?

– Это большое заблуждение. Из-за очень жёсткой оболочки семена льна не перевариваются в нашем желудке. «Худеющие», пытаются обмануть организм за счёт ложного чувства насыщения. Такой способ может привести к воспалению в желчном пузыре. Полезнее и рациональнее есть перемолотые семена льна, то есть кашу, но не каждый день, достаточно двух раз в неделю.

Такое же большое заблуждение, что выпечка на льняной муке полезнее, чем на пшеничной. Лён не злак, а трава. Рациональнее использовать пшеничную муку за основу и смешивать её с льняной.

Лён, хорош в пищу как добавка. В качестве ежедневного использования я его не рекомендую. Им можно разнообразить рацион, сделать из него хлебцы или мини-конфеты.

Ещё один совет: льняную кашу гораздо вкуснее будет залить кокосовым молоком или миндальным, в сочетании с ними лён даёт необычный вкус.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Проводы в армию в Набережных Челнах закончились массовой дракой

Авария в Тамбовской области унесла одну жизнь

Два человека погибли в ДТП под Феодосией