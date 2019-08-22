На главную Новости мира Эксперты спрогнозировали влияние четырёхдневной рабочей недели на экономику
Новости мираОбщество

Эксперты спрогнозировали влияние четырёхдневной рабочей недели на экономику

Министерство труда до 30 сентября должно определиться со своей позицией по введению четырёхдневной рабочей недели. Однако чиновникам для этого придётся тщательно изучить влияние четырёхдневки на экономику и сотрудников.

Так, по мнению, члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, одним из минусов четырёхдневной рабочей недели является падение производительности труда.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придётся работать не по восемь, а по десять часов.

По его словам, повысится нагрузка на организм, там самым увеличится и его износ. Однако отмечается, если оставить восьмичасовой рабочий день, но при этом работать по четыре дня, то одним из главных последствий станет сокращение ВВП на 20%.

Подробнее — в материале «Известий»: Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Николай Любимов: Российский триколор олицетворяет преемственность поколений

Зимбабве: когда каждый житель – миллионер. 155 финансовых историй

В Рязани отремонтировали 22 дороги к школам и детсадам

С добрым утром! Обзор новостей за 21 августа

Рязанские бабушки победили в онлайн-конкурсе красоты

Впервые в «Фотодоме» выступили артисты Рязанского музыкального театра

В Рязани откроют очередной ресторан KFC

Мост через Оку в Рязани перекрыла полиция

Елена Сорокина: За 5 лет полностью убрать вторую смену в школах не получится

В Рязани разыскиваются родственники погибшего солдата из Рыбновского района

Рязанец украл у спящего в подъезде мужчины 700 тысяч рублей

В Тверской ОКБ выполнили сложные операции под руководством рязанского хирурга

В центре Рязани произошло ДТП

В Рязани пройдёт фестиваль «Назад в 90-е»

В Рязани перекрыли Солотчинский мост

В четверг рязанцев ждёт отключение холодной воды

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Автобус и 4 легковушки столкнулись в Ростове

Брат Бена Аффлека снял постапокалиптический кинофильм о мире без женщин

Андрей Макаревич признался, что он миллионер