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Эксперты рассказали, как ускорить зарядку смартфона

pixabay.com

Специалисты в области технологий рассказали о способах ускорения зарядки смартфона. Рекомендации можно использовать, если вам нужно очень быстро зарядить аккумулятор устройства.

Во-первых, нужно заряжать выключенный гаджет. Во-вторых, ускорить зарядку поможет режим полета. В-третьих, не стоит запускать во время процесса наполнения батареи зарядом игры и видеоролики.

Кроме того, советуют пользоваться проводной зарядкой от розетки. При этом применять для наполнения аккумулятора зарядом стоит лишь заводской кабель, сообщает oane.ws.

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