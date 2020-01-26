Эксперты рассказали, как ускорить зарядку смартфона

Специалисты в области технологий рассказали о способах ускорения зарядки смартфона. Рекомендации можно использовать, если вам нужно очень быстро зарядить аккумулятор устройства.

Во-первых, нужно заряжать выключенный гаджет. Во-вторых, ускорить зарядку поможет режим полета. В-третьих, не стоит запускать во время процесса наполнения батареи зарядом игры и видеоролики.

Кроме того, советуют пользоваться проводной зарядкой от розетки. При этом применять для наполнения аккумулятора зарядом стоит лишь заводской кабель, сообщает oane.ws.