Четверг, 15 октября, 2020
10.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Экологи предложили расширить список городов для программы«Чистый воздух»

Елена Лобанова

Экологи общественных советов при Минприроды России, Росприроднадзоре и Росгидромете предлагают пересмотреть список участников федерального проекта(ФП) «Чистый воздух» и увеличить его в два раза. Доклад с такой инициативой будет представлен 15 октября на заседании рабочей группы Общественного совета при Минприроды, рассказали «Известиям» в общественных советах при ведомствах.

ФП «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экология». Президент России Владимир Путин подписал о нем указ в 2018 году. Решение было принято после того, как стала очевидна острая проблема загрязнения атмосферы городов. Цель проекта — снизить совокупный объем выбросов на 22% к 2024 году относительно уровня на 31 декабря 2017-го.

На реализацию федпроекта выделили около 500 млрд рублей. Эту сумму разделят между 12 городами-участниками: Братском, Красноярском, Липецком,Магнитогорском, Медногорском, Нижним Тагилом, Новокузнецком, Норильском,Омском, Челябинском, Череповцом и Читой.

По мнению и.о. председателя общественного совета при Минприроды Александра Закондырина, есть города, в которых ситуация с загрязнением воздуха гораздо хуже, и в связи с этим список городов должен быть пересмотрен. Только в пяти населенных пунктах, где реализуется проект, высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, указал он. Большая часть таких городов в программу не включена, подчеркнул эколог.

Высокая степень загрязнения воздуха также зафиксирована в Абакане, Зиме, Кызыле, Лесосибирске, Минусинске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Селенгинске, Шелехове, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ и Иркутске, по данным Рогидромета. Экологи считают, что эти населенные пункты должны быть включены в список участников федпроекта «Чистый воздух» в первую очередь.

Заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин отметил, что в них проблема с загрязнением атмосферы требует вмешательства со стороны государства.

— Например, по подсчетам Росгидромета, в Иркутской области более 70% населения подвержены воздействию опасных веществ в воздухе. Там широко представлена угольная промышленность. Но источники загрязнения в регионах могут быть разными, — сказал он.

Полную версию читайте в материале: Вздохнут свободно: список «грязных» городов России хотят удвоить.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские приставы отработали правила несения службы в судах

Новости Рязани
В среду, 13 октября, на базе Рязанского районного суда для сотрудников органов принудительного исполнения состоялось инструкторско-методическое занятие по обеспечению установленного порядка деятельности...
Узнать больше

В субботу в Рязанской области ожидаются ночные заморозки

Новости Рязани
В субботу, 17 октября, в Рязанской области ожидаются ночные заморозки, сообщает сайт гидрометеорологии.  - Днем синоптики обещают переменную облачность,...
Узнать больше

На пожаре в Рыбновском районе погибли два человека

Новости Рязани
Ночью 15 октября в Рыбновском районе сгорел дом. На пожаре погибли два человека, сообщили РИА «7 новостей» в пресс-службе ГУ МЧС России...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Очередной бальный сезон в Рязани завершился гангстерской вечеринкой

Видео
В субботу, 10 октября, участники движения «Губернский молодёжный бал» подвели итоги 12-го сезона. Из-за пандемии коронавируса сезон, как и сам 2020 год,...
Узнать больше

На должность председателя Рязанской Облдумы вновь избран Аркадий Фомин

Власть
Во вторник, 13 октября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VII созыва. С приветственным словом на заседании выступил...
Узнать больше

В Рязанской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Новости Рязани
Во вторник, 13 октября, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам. В нм он рассказал об усилении ограничений из-за...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+