Два подростка погибли в ДТП на трассе М-10 «Россия»

3 августа в Тверской области произошло столкновение автомашин «Toyota» и «Газель». Авария случилась на федеральной автодороге М-10 «Россия» и унесла две жизни.

Два транспортных средства столкнулись примерно в 04:50 утра на 161-м километре ФАД. Иномарка ехала в сторону столицы. По неустановленной причине ее водитель влетел в Газель на правой полосе.

В итоге смертельные травмы получили 15-летний юноша и 16-летняя девушка. Водитель и пассажирка японской иномарки травмировались. Водитель Газели травм не получил. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, сообщает 360Тверь.

Фото: 360Тверь